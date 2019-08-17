Артистке припомнили ее желание вернуться на
Родину. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе России Вадим Манукян высказался о критике Лолиты
Милявской в отношении президента Украины.
Артистке припомнили ее желание вернуться на
Родину. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при
Государственной думе России Вадим Манукян высказался о критике Лолиты
Милявской в отношении президента Украины.
Эксперт отметил, что еще недавно исполнительница
пела дифирамбы Владимиру Зеленскому. "Уж очень ей хотелось снова вернуться на
Украину. Даже Крым у нее в душе был украинским", – распек Лолиту Милявскую
Манукян.
"А теперь, судя по ее словам, оказывается, ничего не
изменилось. То есть, поняла она наконец-то, что никакие поездки в Киев ей и
другим артистам, которые ездят с гастролями в Крым не светят. Собственно говоря,
в прозрении нет ничего плохого. Это даже полезно", – заявил собеседник "Дни.ру".
Таким образом он отреагировал на недавние слова певицы об украинском лидере.
Напомним, Лолита
Милявская на странице певицы Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой Владимира Зеленского из-за
разобщенности в обществе. Артистка отмечала, что, вопреки ожиданиям, с приходом
нового главы государства к власти не произошло никаких изменений.
"Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на
"красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а
жаль. Все верили", – высказалась
Как писали "Дни.ру", два
года назад запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Звезду
высадили из поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.