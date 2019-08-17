Артистке припомнили ее желание вернуться на Родину. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян высказался о критике Лолиты Милявской в отношении президента Украины.

Артистке припомнили ее желание вернуться наРодину. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ приГосударственной думе России Вадим Манукян высказался о критике ЛолитыМилявской в отношении президента Украины.Эксперт отметил, что еще недавно исполнительницапела дифирамбы Владимиру Зеленскому. "Уж очень ей хотелось снова вернуться наУкраину. Даже Крым у нее в душе был украинским", – распек Лолиту МилявскуюМанукян."А теперь, судя по ее словам, оказывается, ничего неизменилось. То есть, поняла она наконец-то, что никакие поездки в Киев ей идругим артистам, которые ездят с гастролями в Крым не светят. Собственно говоря,в прозрении нет ничего плохого. Это даже полезно", – заявил собеседник "Дни.ру".Таким образом он отреагировал на недавние слова певицы об украинском лидере.Напомним, ЛолитаМилявская на странице певицы Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой Владимира Зеленского из-заразобщенности в обществе. Артистка отмечала, что, вопреки ожиданиям, с приходомнового главы государства к власти не произошло никаких изменений."Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на"красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, ажаль. Все верили", – высказаласьКак писали "Дни.ру", двагода назад запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Звездувысадили из поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.