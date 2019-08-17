Большинство украинцев поддерживают прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так считает глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют проведенные на Украине соцопросы. За переговоры высказываются 70-75 процентов граждан Украины. Они считают, что без них невозможно достижение мира в Донбассе.

Большинство украинцев поддерживают прямые переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Так считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют проведенные на Украине соцопросы. За переговоры высказываются 70-75 процентов граждан Украины. Они считают, что без них невозможно достижение мира в Донбассе.И Зеленский после этого вступил в переговоры с Путиным, но этого мало, добавляет в интервью телеканалу NewsOne Виктор Медведчук. Медведчук также намерен в новой девятой Раде требовать для оппозиции руководства тремя комитетами. На данный момент есть пять фракций и нет ни одной депутатской группы, подчеркивает украинский политик.Он добавляет, что есть закон о регламенте Верховной рады. В части 4 статьи 81 закона о регламенте Рады сказано, что должности руководителей комитетов, их заместителей и секретарей распределяются пропорционально общему количеству избранных депутатов и депутатов, находящихся в каждой фракции и группе.Из количественного состава получается, поясняет Медведчук, что у "Слуги народа" должно быть всего 14 из 23 предложенных ими комитетов. У "Оппозиционной платформы — За жизнь" их должно быть три.Значит и возглавлять оппозиционеры должны три комитета, поясняет Виктор Медведчук. Иное распределение будет нарушением законодательства и поводом для обращения в Конституционный суд."Это наша принципиальная позиция, — требует Медведчук. — Точка".