Соцсети музыкального
продюсера вновь подверглись нападению недоброжелателей. Яна Рудковская не
выдержала и устроила дефиле для злопыхателей.
Соцсети музыкального
продюсера вновь подверглись нападению недоброжелателей. Яна Рудковская не
выдержала и устроила дефиле для злопыхателей.
В личном Instagram
знаменитость опубликовала короткое видео. В кадре Яна Рудковская вышагивает в
коротком черном платье и туфлях на шпильке.
Ниже звезда отметила, что
этот пост посвящен критикам, которые постоянно к ней придираются. "Специально для тех кому так важны мои: ноги, их
длина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, оденьте линзы и
пристально начинайте искать ты самую соломинку, нашли??? Отлично)) А теперь
бегом к своему зеркалу и смотрим на себя любимую) Бревно увидели? Нет? Тогда
шансов совсем мало, а вот если увидели, значит пост сработал))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранена. – Прим. ред.), – заткнула рты завистникам
Ниже продюсер решила раз и
навсегда закрыть тему своих якобы непропорциональных ног. Звезда сообщила, что
носит размер обуви – 36,5 при росте 168 сантиметров.
"Думаю, что если в 44 года
у Вас будут не хуже, а лучше я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры!
Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем) 🤟🏻", – резюмировала Рудковская.
Напомним, в соцсетях продюсера постоянно
упрекают в использовании фотошопа. Интернет-обыватели уверены, что
удлиняет себе ноги на снимках с помощью ретуши. Якобы в жизни знаменитость
менее эффектна.