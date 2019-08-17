Соцсети музыкального продюсера вновь подверглись нападению недоброжелателей. Яна Рудковская не выдержала и устроила дефиле для злопыхателей.

Соцсети музыкальногопродюсера вновь подверглись нападению недоброжелателей. Яна Рудковская невыдержала и устроила дефиле для злопыхателей.В личном Instagramзнаменитость опубликовала короткое видео. В кадре Яна Рудковская вышагивает вкоротком черном платье и туфлях на шпильке.Ниже звезда отметила, чтоэтот пост посвящен критикам, которые постоянно к ней придираются. "Специально для тех кому так важны мои: ноги, ихдлина и ширина, размер ног и мои коленки! Берите лупу, оденьте линзы ипристально начинайте искать ты самую соломинку, нашли??? Отлично)) А теперьбегом к своему зеркалу и смотрим на себя любимую) Бревно увидели? Нет? Тогдашансов совсем мало, а вот если увидели, значит пост сработал))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранена. – Прим. ред.), – заткнула рты завистникамНиже продюсер решила раз инавсегда закрыть тему своих якобы непропорциональных ног. Звезда сообщила, чтоносит размер обуви – 36,5 при росте 168 сантиметров."Думаю, что если в 44 годау Вас будут не хуже, а лучше я буду только счастлива за Вас и Ваши параметры!Меня все во мне устраивает, а что не устраивает, над этим усиленно работаем) 🤟🏻", – резюмировала Рудковская.Напомним, в соцсетях продюсера постоянноупрекают в использовании фотошопа. Интернет-обыватели уверены, чтоудлиняет себе ноги на снимках с помощью ретуши. Якобы в жизни знаменитостьменее эффектна.