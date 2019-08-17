У берегов Камеруна захвачено грузовое судно Мармалайта, принадлежащее датской компании Ультрабалк. На его борту находятся восемь моряков, среди которых трое россиян.

У берегов Камеруна захвачено грузовое судно, на борту которого находятся трое граждан России.По данным МИД, грузовое судно "Мармалайта", принадлежащее датской компании "Ультрабалк", следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Оно было атаковано 15 августа в районе порта Дуала. Нападавшие захватили восемь моряков, среди которых трое россиян.Российские дипломаты активно взаимодействуют с правоохранительными органами Камеруна и судовладельцами для скорейшего освобождения моряков, сообщается на сайте МИД РФ.