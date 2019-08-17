Российский тяжелый ударный беспилотник Охотник 3 августа выполнил первый полет, в сопровождении истребителя Су-30СМ.

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" 3 августа выполнил первый полет, в сопровождении истребителя Су-30СМ.Это следует из видео летных испытаний, которое предоставило Министерство обороны России.Полет продолжался более двадцати минут, в ходе которых "Охотник", разработанный в конструкторском бюро Сухого, по командам оператора несколько раз на высоте 600 метров совершил облет аэродрома, после чего успешно приземлился.Аппарат оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки и выполнен с применением спецматериалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для ПВО потенциального противника.По сведениям ТАСС, до конца текущего года беспилотник совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.