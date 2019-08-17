В Минстрое прокомментировали просьбу депутата из Ленинградской области Владимира Петрова разработать положение, касающееся общественных туалетов. Ранее депутат направил письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву, в котором просил разработать положение о минимальном количестве общественных туалетов в крупных российских городах, а также затрагивал тему бесплатного входа туда.

В Минстрое прокомментировали просьбу депутата из Ленинградской области Владимира Петрова разработать положение, касающееся общественных туалетов.Ранее депутат направил письмо главе Минстроя Владимиру Якушеву, в котором просил разработать положение о минимальном количестве общественных туалетов в крупных российских городах. Также затрагивалась возможность сделать для жителей России бесплатным вход в комнаты подобного плана, располагающиеся возле музеев.В Минстрое дали оценку данной просьбе, сообщает РИА Новости. В ведомстве заявили, что общественные уборные должны находиться в зоне ответственности муниципальных властей. В соответствии с этим решение вопроса бесплатного входа в общественные туалеты, располагающиеся у музеев, также находится в компетенции и полномочиях муниципальных властей.Также в Минстрое подчеркнули, что в России уже есть ряд строительных норм и правил, которые регулируют строительство и эксплуатацию объектов подобного плана.