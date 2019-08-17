В Кремле рассказали, лидерам каких стран уже направлены приглашения принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле рассказали, лидерам каких стран уже направлены приглашения принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне."Мы вчера направили приглашения Борису Джонсону (премьер-министр Великобритании), Ким Чен Ыну (лидер КНДР) заранее направили", — сообщил "Интерфаксу" помощник президента России Юрий Ушаков.Также приглашение получил президент Франции Эммануэль Макрон. "Французская сторона уже подтвердила участие своего президента в мероприятиях", — отметил "Ушаков.Президента США Дональда Трампа принять участие в торжествах 9 мая пригласил лично президент РФ Владимир Путин во время их встречи на полях саммита G20 в Осаке. Позднее ему было направлено и официальное приглашение, подтвердил Юрий Ушаков.Ранее сообщалось, что американский президент, комментируя ситуацию, пообещал "серьезно обдумать это предложение".