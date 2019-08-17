Полностью восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов Сахалина, пострадавших во время удара стихии.

Полностью восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов Сахалина, пострадавших во время удара стихии, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что более 7 тысяч человек остались без электричества из-за разгула стихии. Тайфун "Кроса" обрушился на западное побережье острова, затем тропический шторм стал смещаться на север региона. По прогнозам, сегодня на Сахалине будут идти дожди, местами за 12 часов выпадет 50 и более миллиметров осадков. Жителям рекомендовали не покидать населенные пункты, остерегаться падения деревьев и столбов.