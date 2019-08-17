Возбуждено новое уголовное дело по так называемой воровской статье. Под подозрение попал криминальный авторитет Александр Окунев, иначе его называют Саша Огонек. Статья уголовного кодекса, появившаяся недавно, направлена на борьбу с так называемыми ворами в законе. Многие из них уже успели уехать из России, а те, кто остался, открещиваются от криминальных регалий.

Возбуждено новое уголовное дело по так называемой "воровской" статье. Под подозрение попал криминальный авторитет Александр Окунев, иначе его называют "Саша Огонек".Окунева задержали в ноябре 2018 года. В карманах у мужчины обнаружили героин. За хранение наркотиков Саша Огонек получил девять месяцев лишения свободы. Теперь в отношении криминального авторитета возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, Окунев курировал подмосковные группировки и распределял преступные доходы, сообщает "33Live.Ru Дежурная часть".Статья уголовного кодекса, появившаяся недавно, направлена на борьбу с так называемыми "ворами в законе". Многие из них уже успели уехать из России, а те, кто остался, открещиваются от криминальных регалий. Одним из таких является авторитет Олег Мухаметшин, которого иначе называют "Муха".На допросе у криминального авторитета спросили, является ли он вором в законе. Мухаметшин ответил, что когда-то таковым назывался, но это было давно.Согласно новому закону, тем, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, грозит до пятнадцати лет лишения свободы — такова расплата за звание "вора в законе", а также курирование организованной преступности.