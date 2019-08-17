Пока женщина находилась в ванной комнате, молодой человек тайно похитил ювелирные изделия...
Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в краже денежных средств из квартиры.
В службу 102 обратилась женщина с сообщением о краже. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился работником телевидения. Женщина попросила его помочь ей с трудоустройством на работу.
Новый знакомый ответил, что у него есть подходящая вакансия, однако необходимо портфолио с фотографиями и сам вызвался помочь с этим. В назначенный день он приехал к ней домой, где передал упаковку с краской для волос, чтобы она перекрасилась для фотосессии. Пока женщина находилась в ванной комнате, молодой человек тайно похитил ювелирные изделия. Затем, сделав несколько фотоснимков хозяйки дома, он ушел. Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных украшений.
В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого на Реутовской улице. Им оказался 21-летний безработный приезжий.
По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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