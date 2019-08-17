Пока женщина находилась в ванной комнате, молодой человек тайно похитил ювелирные изделия...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в краже денежных средств из квартиры.В службу 102 обратилась женщина с сообщением о краже. Сотрудники полиции установили, что потерпевшая познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился работником телевидения. Женщина попросила его помочь ей с трудоустройством на работу.Новый знакомый ответил, что у него есть подходящая вакансия, однако необходимо портфолио с фотографиями и сам вызвался помочь с этим. В назначенный день он приехал к ней домой, где передал упаковку с краской для волос, чтобы она перекрасилась для фотосессии. Пока женщина находилась в ванной комнате, молодой человек тайно похитил ювелирные изделия. Затем, сделав несколько фотоснимков хозяйки дома, он ушел. Через некоторое время потерпевшая обнаружила пропажу ювелирных украшений.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого на Реутовской улице. Им оказался 21-летний безработный приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73