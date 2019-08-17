На Украине полицейские во время депортации в Израиль потеряли Амоса Дов Сильвера. Его называют королем интернет-торговли наркотиками. Это произошло, когда Сильвер (гражданин СШа и Израиля) уже прошел паспортный контроль. С него сняли электронный браслет, он пошел в зону duty free и исчез.

На Украине – грандиозный скандал: полицейские во время депортации в Израиль потеряли Амоса Дов Сильвера. Его называют королем интернет-торговли наркотиками.Это произошло, когда Сильвер (гражданин США и Израиля) уже прошел паспортный контроль, и с него сняли электронный браслет. После этого он пошел в зону duty free и исчез, пишет издание Страна. Ua.Сильвер был арестован в Киеве по запросу Израиля в середине марта.Тогда его арест назвали на Украине крупнейшей успешной совместной спецоперацией украинской полиции с коллегами из других стран, напоминает ТАСС.Месяц назад Сильвер был отпущен из киевского СИЗО под домашний арест, а 15 августа было принято решение о его депортации, которую украинская полиция решила провести самостоятельно, не известив об это коллег из Израиля.