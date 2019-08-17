Заказ такси словно игра в рулетку — агрегаторы в погоне за прибылью нанимают на работу мигрантов без стажа вождения и знания языка. Неопытные водители сутками сидят за рулем, многие — без прав или по поддельным документам. В зоне риска оказываются пассажиры. Но в случае аварии такси не все пострадавшие смогут рассчитывать на компенсацию. Почему?

Заказ такси словно игра в рулетку — агрегаторы в погоне за прибылью нанимают на работу сотрудников без стажа вождения и знания языка. Неопытные водители сутками сидят за рулем, многие — без прав или по поддельным документам. Кроме того, автомобиль заменяет им и столовую, и спальню, и санузел. В зоне риска оказываются пассажиры, но в случае аварии такси не все пострадавшие смогут рассчитывать на компенсацию. Почему?Автомобили с прицепами, чемоданы, сумки — очередная группа мигрантов приехала в столицу на заработки. Большинство пойдет работать в такси.Вакансий водителей — много. Особых познаний не требуется, только навыки вождения. Один водитель поделился, что 90 процентов работников такси — приезжие. Они ютятся в общежитиях. Например, одну заброшенную промзону превратили в хостел — двести рублей в сутки с человека. На вопрос о том, удобно ли здесь жить, вразумительный ответ получить сложно. Жильцов, судя по всему, даже не смущает грязь и неприятный запах.Тут же помогают оформить регистрацию, подключиться к агрегатору — он находит заказы. Здесь же можно взять в аренду автомобили, с виду выглядят прилично. Но насколько машина исправна и кто следит за состоянием машин, непонятно."Яндекс-такси" выдает автомобили. Стоимость машины начинается от тысячи пятисот. Мигранты заранее обзаводятся международными правами, в России по ним можно ездить, но работать — нельзя. Но, собственно, кто спрашивает? Большую часть выручки отдают агрегатору."Это где-то девяносто процентов от заработка. То, что водитель подержал в руках, он должен отдать за аренду, он должен заправиться бензином", — рассказал автоэксперт Евгений Грэк.Чтобы заработать, приходится колесить по городу сутками, питаться и жить в машине. Спрашиваем у одного водителя, почему он спит в машине. Тот отвечает, что это его личное авто. Но все равно, зачем спать в машине?Водители указывают на автомобиль, в котором спит человек — через несколько часов он проснется и поедет дальше на заказы.Нервы у водителей сдают, они могут оскорбить или даже ударить пассажира, нарушают правила. Агрегаторы отлучают таких от работы. Но способов переподключиться — много."Проще права поменять и все. Насчет прав я тебе точно могу сказать — у меня уже третьи. Я уже два раза так делал", — рассказал один водитель, которого банили.Таксист, который вез Анну Булгакову, уснул за рулем. Она рассказывает, что ехала со стороны центра. В то время, когда автобус еще стоял не на остановке, водитель въехал в него. Анна лечится уже год.Евгений Грэк показал разбитый всмятку автомобиль — пассажирам данной машины лечение не понадобилось.Случись авария, компенсацию пострадавшие и их семьи получить не могут. Полисы ОСАГО водители оформляют, но страховые компании компенсации по ним не выплачивают."В России от восьмисот тысяч транспортных средств до миллиона, осуществляющих перевозку пассажиров в режиме такси. Вместе с тем, по данным ОСАГО, за 2017 год только восемьдесят тысяч автомобилей заключило договор ОСАГО, указав, что они используют транспортное средство в режиме такси. В последующем это может сказаться в виде отказов, поскольку страховщик был не проинформирован, а тариф был недооценен", — прокомментировала ситуацию вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар.На такси, конечно, быстрее. Но поездки в нем, как игра в рулетку: повезет — не повезет.