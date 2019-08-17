В США произошла еще одна стрельба. Возле стен государственного университета Алабамы были расстреляны пять человек, есть погибшие. Пока не установлены личности тех, кто учинил стрельбу. Полиция проводит следственные мероприятия.

В США произошла еще одна стрельба. Возле стен государственного университета Алабамы были расстреляны пять человек, есть погибшие.Об инциденте сообщает New York Post. Это случилось в четверг вечером, 15 августа. Глава университета рассказал, что педагоги не сразу поняли, что стреляют возле их учреждения образования. Они подумали, что стрельба происходит возле соседнего офисного здания.К тому моменту, когда на место происшествия прибыли полицейские и медики, один пострадавший оказался уже мертв. Четверых госпитализировали, но вскоре в больнице скончалась еще одна жертва нападения. Состояние двоих людей оценивается как тяжелое. Пятый человек получил не слишком опасные для жизни травмы, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.Пока не установлены личности тех, кто учинил стрельбу. Полиция проводит следственные мероприятия.В последнее время в США участились нападения на людей с использованием огнестрельного оружия. Из последних случаев — стрельба в Филадельфии. Перестрелка произошла в одном из зданий города во время спецоперации по поимке наркоторговцев. Сотрудники полиции пытались проникнуть в дом, но злоумышленник встретил их беспорядочной стрельбой, в ходе которой ранил шестерых.