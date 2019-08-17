Миллиардер Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством - свидетельствуют результаты медэкспертизы. Об этом сообщает газета Ньй-Йорк Таймс. Ранее американский минюст вместе с ФБР начали расследование смерти финансиста, который был обвинён в организации секс-торговли.

Миллиардер Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством — свидетельствуют результаты медэкспертизы. Об этом сообщает газета "Ньй-Йорк Таймс". Ранее американский минюст вместе с ФБР начали расследование смерти финансиста, который был обвинён в организации секс-торговли. Он был найден мёртвым в камере манхэттенской тюрьмы на прошлой неделе.Гибель Эпштейна породила множество конспирологических теорий, напоминает телеканал "Россия 24". В том числе — на почве его дружбы с политиками. Такими, как бывший президент США Билл Клинтон и влиятельными бизнесменами. Ещё одним поводом стала ложь полицейских, которые должны были проверять финансиста, ранее уже пытавшего покончить с собой, но почему-то этого не делали.По совокупности обвинений 66-лентему Джеффри Эпштейну грозило свыше 40 лет тюрьмы.