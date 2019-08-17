Певица ответила
на своей странице в Instagram на
откровенный вопрос поклонника. Анна Семенович прокомментировала слухи о бисексуальности.
Певица ответила
на своей странице в Instagram на
откровенный вопрос поклонника. Анна Семенович прокомментировала слухи о бисексуальности.
Артистка высказалась в Stories о том, что ее привлекают представители обоих полов. Один из подписчиков отметил, что о 39-летней Анне
Семенович говорят, будто она любит и мужчин, и женщин: "Говорят, вы бисексуалка. Это как?".
"Сексом люблю
заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее", – приводит ответ знаменитости
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