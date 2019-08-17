Певица ответила на своей странице в Instagram на откровенный вопрос поклонника. Анна Семенович прокомментировала слухи о бисексуальности.

Певица ответилана своей странице в Instagram наоткровенный вопрос поклонника. Анна Семенович прокомментировала слухи о бисексуальности.Артистка высказалась в Stories о том, что ее привлекают представители обоих полов. Один из подписчиков отметил, что о 39-летней АннеСеменович говорят, будто она любит и мужчин, и женщин: "Говорят, вы бисексуалка. Это как?"."Сексом люблюзаниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее", – приводит ответ знаменитостиМатериал дополняется