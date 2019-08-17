Освобожденный накануне иранский танкер Грейс-1 готовится покинуть Гибралтар, но под другим названием и под флагом Ирана. Куда направится судно, неизвестно. Однако в США, которые добивались дальнейшего ареста танкера и экипажа, уже пригрозили команде серьезными проблемами.

Освобожденный накануне иранский танкер "Грейс-1" готовится покинуть Гибралтар, но под другим названием и под флагом Ирана. Куда направится судно, неизвестно. Однако в США, которые добивались дальнейшего ареста танкера и экипажа, уже пригрозили команде серьезными проблемами.После полутора месяцев ареста экипаж иранского танкера готовится выйти в Средиземное море с полными трюмами и новым названием "Адриан Дарья". Решение Гибралтара, где не поддались давлению США, удивило многих."На данный момент мы больше не видим разумных оснований для того, чтобы задерживать танкер. То, что одна сторона в этом вопросе является супердержавой, а Гибралтар не является таковой, здесь не имеет значения", — заявил Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара.Предотвратить удар по своей репутации США не помогло и ходатайство о продлении ареста судна. Если Гибралтар его просто отклонил, то Иран и вовсе обвинил Штаты в попытке преступления."США попытались прибегнуть к злоупотреблению законом, чтобы похитить нашу собственность в нейтральных водах после того, как им не удалось добиться своих целей посредством экономического терроризма", — сообщил Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана.Пока в Иране произошедшее называют победой дипломатии и провалом политики Белого дома, американцы на фоне обидного для них решения суда грозят составить списки тех, кому въезд в США может быть запрещен."США считают, что "Грейс 1" помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с судном", — пригрозил Морган Ортэгус, официальный представитель Госдепартамента США.Под новым названием и иранским флагом танкер продолжит ход сразу после дозаправки. Как скоро сделать тоже самое сможет британский танкер, задержанный Ираном, вопрос пока открытый.Акватория порта Бендер-Аббас и его уже знаменитый "пленник" танкер "Стена Имперо". Уже месяц с момента его задержания здесь ничего не происходит. Не исключено, что Иран просто выжидает, пока его танкер окажется в безопасных водах.