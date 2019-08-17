В Петербурге превратился в руины некогда прекрасный и уникальный для Северной столицы Сад Дружбы на Литейном проспекте. Его подарило к 300-летию Петербурга руководство Шанхая, но за 16 лет в Смольном так и не решили, кто за этим Садом Дружбы будет ухаживать.

В Петербурге превратился в руины некогда прекрасный и уникальный для Северной столицы Сад Дружбы на Литейном проспекте.Его подарило к 300-летию Петербурга руководство Шанхая. Этот сад, который раскинулся на территории больше двух тысяч квадратных метров, — уменьшенная копия шанхайского сада Юй Юань ("Сада Радости"), и все основные материалы для его создания доставляли из Шанхая.В теплое время года тут цвела сакура, и посреди пыльного Литейного он был поистине островком радости и привлекал для прогулок множество петербуржцев и туристов.С юбилейных торжеств минуло 16 лет, и за это время ни один комитет Смольного не смог или не захотел взять его на баланс. Соответственно, поддержанием сада в порядке никто не занимался.В итоге подарок китайских друзей сильно обветшал: не работает фонтан, засорен искусственный пруд, облупились черепица и декор пагоды, во многих местах газон вытоптан, дорожки занесены грязью.Обращения жителей расположенных рядом домов к властям города и района обратить внимание на Сад Дружбы услышаны не были.Как рассказывает лидер "Справедливой России" в Петербурге Марина Шишкина, с 2017 года шесть комитетов 12 раз пытались определить подчинение сада, но ни одно из ведомств так и не взяло ответственность на себя.И только год назад, сообщает Марина Шишкина, комитет по благоустройству города, который четыре раза пытался не допустить включения Сада Дружбы в пределы своей компетенции, пообещал занятья ... но только судьбой фонтана.Из всего былого великолепия, переданного в дар Петербургу китайскими друзьями, шанс сохраниться есть, видимо, только у него.