В Грузии - новые протесты. На этот раз митингуют представители гостиничного бизнеса. Отельеры вышли на улицы курортного города Кобулети. Они потребовали, чтобы власти возместили ущерб от массового оттока российских туристов. И пригрозили более масштабными акциями - если им не пойдут на встречу.

В Грузии — новые протесты. На этот раз митингуют представители гостиничного бизнеса. Отельеры вышли на улицы курортного города Кобулети. Они потребовали, чтобы власти возместили ущерб от массового оттока российских туристов. И пригрозили более масштабными акциями — если им не пойдут на встречу. После серии антироссийских выступлений в Тбилиси, Москва приостановила авиасообщение с Грузией и продажу туда турпутёвок.Вместо туристов на улицах курортного города Кобулети — владельцы гостиниц. Митингующие бизнесмены требуют у грузинских властей возместить убытки из-за сорванного туристического сезона. Россияне массово аннулируют бронирования. Ущерб – десятки тысяч долларов, для средних и малых гостиниц – критичен."Исходя из того, что туристический сезон фактически провален, мы требуем, чтобы правительство помогло нам. Выступил мэр нашего города, и обещал нам помочь. Людям надо возвращать кредиты, у кого долг 18, у кого 19, у некоторых — 20 тысяч. На данном этапе ничего не делается. Если власти нам не помогут, мы не остановимся, будем протестовать", — заявила одна из участниц митинга.Это примеры частных потерь. Общая картина в сфере туризма Грузии еще печальнее. По информации премьер-министра Мамуки Бахтадзе из-за сокращения турпотока из России отрасль уже недосчиталась примерно 60 миллионов долларов. Снижение, в сравнении с прошлым годом, более чем на 13 процентов."Это очень плохо. Я и наша команда не можем себе позволить смотреть на происходящее через розовые очки. Малый и средний туристический бизнес — гостиницы, рестораны, турфирмы не получили тот доход, какой ожидался. Надо решать эту проблему, надо помочь людям? Конечно! Это наша обязанность. И решать эту проблему надо в кратчайшие сроки", — опомнился Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии.Есть и те, кто такие данные посчитал сильно преуменьшенными. Свое мнение на этот счет высказала бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе."60 миллионов, с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в 10 раз больше, примерно в 700 миллионов. И об этом говорит очень много. В первую очередь, одно заявление относительно прекращения авиасообщения вызвало исторический упадок лари, он дошел практически до отметки 1:3 к доллару", — отметила Нино Бурджанадзе.В Грузии попытались экстренно переориентироваться на туристов из других стран — ОАЭ, Украины, Белоруссии, Ирана. Но усилия остались без результата. Некоторые гостиницы и хостелы снижают цены. Но даже это не всегда спасает бизнес. Настоящий туристический дефицит назрел спустя месяц после прекращения авиасообщения между Россией и Грузией. Мера вынужденная. На фоне антироссийских волнений в республике в конце июня – безопасность наших туристов никто не мог гарантировать."Автором нынешних проблем этих людей является бывшая власть, ныне находящееся в оппозиции "Национальное движение". Но главное — найти выход из сложившейся ситуации. Нынешняя власть должна разработать такую концепцию, такую программу, чтобы эта сфера туризма, этот бизнес не умер", — полагает Тамаз Бакуридзе, правозащитник.Пока власти обещают найти решение проблем, владельцы гостиниц и хостелов в Аджарии продолжают подсчитывать убытки. Еще год назад каждый пятый турист в Грузии был из России. Сейчас, по данным национальной администрации туризма, поток в республику сократился всего на 6,5 процентов. Однако эти цифры никак не вяжутся с теми суммами, в которые оценивают убытки. По мнению Российского союза туриндустрии, речь идет о сокращении на 70%.