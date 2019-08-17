Выходные – лучшее время для погружения в мир звезд. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года, читайте в подборке Дни.ру.

Выходные – лучшее время для погружения в мир звезд. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года, читайте в подборке "Дни.ру".Певец Дима Билан принял участие в Русском музыкальном фестивале в Монако. Корреспондент "Дни.ру" оценил выступление артиста.На сцене исполнитель выложился по полной. Под конец выступления его мокрую футболку можно было выжимать.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 августа 2019 года, читайте в и специальных .