Известная певица Татьяна Буланова редко балует поклонников откровенными кадрами. Однако недавно знаменитость все же решила сделать исключение.

Известная певица Татьяна Буланова редко балует поклонников откровенными кадрами. Однако недавно знаменитость все же решила сделать исключение.Недавно артистка отправилась на Мальдивские острова. На фотографии, опубликованной в фанатском аккаунте, Татьяна Буланова позирует на берегу в разноцветном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. Певица стоит боком к зрителям. "Наша любимая красавица", – подписал кадр автор аккаунта.Один из поклонников признался, что не сразу узнал артистку на снимке. "Трудно узнать Татьяну Буланову. Но она супер прекрасная и замечательная певица", – отметил поклонник. С ним согласились другие подписчики: "Натуральная", "Блеск".Исполнительница выбралась на отдых впервые за пять лет. Все эти годы певица упорно работала и занималась творчеством. В 2019 году решила отдохнуть с размахом: звезда остановилась в пятизвездочном отеле, где сутки могут обойтись в 14 тысяч рублей.Звезда поехала на Мальдивы вместе с близкими подругами. Как сообщает , сейчас певица не состоит в серьезных отношениях. Тем не менее Татьяна Буланова не исключает, что в будущем может снова выйти замуж.