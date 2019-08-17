Более 250 детских садов и школ в Южном Медведкове пришлось обследовать столичным оперативникам и саперам после звонков пьяного мужчины, сообщавшего о заложенных в образовательных учреждениях взрывных устройствах. Тревога оказалась ложной.

Более 250 детских садов и школ в Южном Медведкове пришлось обследовать столичным оперативникам и саперам после звонков пьяного мужчины, сообщавшего о заложенных в образовательных учреждениях взрывных устройствах. Тревога, как уточнили в столичном управлении МВД, оказалась ложной.Предполагаемого телефонного террориста задержали в проезде Дежнева. Юлить 48-летний приезжий не стал, признав, что идея "заминировать" детсады пришла ему после очередного задержания стражами порядка."У меня не было намерений что-то взорвать. Просто хотел пошутить, потому что сотрудники полиции неоднократно меня забирали сюда (в отделение) не по делу. И последний раз тоже ни за что. Я просто на них был очень злой", — рассказал мужчина.Сколько именно звонков он совершил и какие объекты называл, ранее судимый злоумышленник вспомнить не смог, потому как в тот момент был сильно пьян, но оперативники проверили 256 учебных заведений. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит до пяти лет лишения свободы.