Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Московский городской суд признал законным продление ареста шестерым украинским морякам, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в Мосгорсуде, отметив, что жалоба украинских военнослужащих Сергея Попова, Богдана Головаша, Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко и Андрея Драча на действия суда первой инстанции оставлена без удовлетворения.Ранее сообщалось, что столичный Лефортовский суд вынес решение о продлении всем задержанным украинским морякам пребывание в следственном изоляторе.Они были задержаны 25 ноября минувшего года с применением оружия российскими морскими пограничниками, когда три корабля ВМС Украины попытались прорваться через территориальные воды России при следовании из Черного моря в Азовское. Все экипажи в составе 24 человек были задержаны и впоследствии арестованы по обвинению в нарушении государственной границы РФ.