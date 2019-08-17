Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15.

Членов экипажа самолета А321, сумевших героически посадить лайнер с пассажирами в поле, вместе с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым пригласили на космодром Байконур понаблюдать за пуском ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который запланирован на 25 сентября. Об этом РИА Новости сообщили в Роскосмосе, сославшись на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.ЧП с самолетом "Уральских авиалиний", которое в СМИ уже окрестили "чудом в кукурузном поле", произошло 15 августа. Во время взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя. Борт начал терять высоту. В итоге пилоты приняли единственное верное решение — посадить машину на ближайшее поле. Посадка прошла удачно. Несмотря на полные баки топлива, возгорания самолета удалось избежать. На борту находились 226 пассажиров — никто не погиб. К медикам обратились 76 человек, помощь им была оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась только одной женщине.Сегодня президент РФ Владимир Путин присвоил командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко награждены орденами Мужества.