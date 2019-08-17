Росгвардия не размещала вакансию снайпера для охраны массовых акций в Москве, это объявление является фейком, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.
Объявление о поиске снайпера было размещено от имени ОМОНа на сайте по поиску персонала. Снайпер требовался "для обеспечения безопасности на массовых акциях".
Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что такое объявление Росгвардия не публиковала. Он напомнил, что омоновцы, помимо обеспечения безопасности, участвуют в задержании особо опасных преступников, в том числе террористов. При проведении спецопераций нужны снайперы. Но для охраны мероприятий "привлекать сотрудников со специализацией "снайпер" смысла нет".
По его словам, объявления о наборе в подразделения Росгвардии действительно размещаются на сайтах, но только с проверенных страничек работодателя, или же заявления о приеме подаются через военкомат.