Аварийный самолёт, который пилотам удалось успешно посадить, с кукурузного поля будут вывозить по частям. В выходные начнут демонтировать двигатели и разбирать салон. Сейчас на место пускают только специалистов, занятых в расследовании.

Аварийный самолёт, который пилотам удалось успешно посадить, с кукурузного поля будут вывозить по частям. В выходные начнут демонтировать двигатели и разбирать салон. Сейчас на место пускают только специалистов, занятых в расследовании.Работы у лайнера велись с самого раннего утра. Специалисты проводили исследование самолета и места посадки в непростых условиях — весь день шел дождь и в районе был ощутимый холодный ветер.Следователи изучали не только сам лайнер. Еще — место аварийной посадки и тормозной путь, прочерченный многотонной машиной.Немало информации почерпнули из видеороликов, что записывали спасенные пассажиры. Объем работ эксперты проделали колоссальный.В ближайшие дни лайнер пробудет на своей кукурузной посадочной полосе. В руководстве авиакомпании заявили — запросили у аэропорта "Шереметьево" спецтехнику для эвакуации самолета. Как предполагают представители аэропорта "Жуковский", А321 могут транспортировать на их территорию после всех согласований.Судьбу машины должна определить специальная комиссия, в которую входят в том числе представители французской стороны. Пока же — самолет превратился в достопримечательность, которую приезжают фотографировать местные жители.Пассажирам, спасенным благодаря профессиональным действиям экипажа, авиакомпания выплатит от ста тысяч рублей в ближайшие две недели.Из-за аварийной ситуации организация отменила несколько рейсов. И полностью привести расписание в порядок там планируют к 20 августа.