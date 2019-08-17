Возникший в минувшую пятницу во многих американских аэропортах на всей территории страны сбой в компьютерных системах Службы таможенного и пограничного контроля США устранен, работа систем полностью восстановлена.

Возникший в минувшую пятницу во многих американских аэропортах на всей территории страны сбой в компьютерных системах Службы таможенного и пограничного контроля США устранен, работа систем полностью восстановлена.По данным представителей ведомства, затронутые сбоем системы вновь подключены к Сети, документы пассажиров обрабатываются, передает ТАСС. Особо отмечается, что во время неполадок не было зафиксировано признаков каких-либо противоправных действий.