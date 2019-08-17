Пять суток административного ареста и перспективу стать фигурантом уголовного дела об оскорблении полицейских получил 32-летний житель Ленинградской области, по вине которого следовавший из Израиля самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Озорного пассажира сняли на видео.

Пять суток административного ареста и перспективу стать фигурантом уголовного дела об оскорблении полицейских получил 32-летний житель Ленинградской области, по вине которого следовавший из Израиля самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Озорного пассажира сняли на видео.Остановку в столице Кубани экипаж направлявшегося из Тель-Авива в Санкт-Петербург лайнера был вынужден сделать после того, как пьяный и несговорчивый пассажир начал биться головой в иллюминатор. Перед этим он закатил скандал, отказался подчиниться просьбам стюардесс и оскорбил попутчиков.Добровольно покидать салон буян отказался, так что полицейские его скрутили и вынесли под руки, выслушивая гневные тирады в свой адрес. В отделении мужчина слегка протрезвел, попросил поправить ему прическу, сделать красивым и объяснить, по какой причине он досрочно оказался на земле.Еще через пару часов он откровенно недоумевал, что же такого он мог натворить в воздухе, что пришлось совершать экстренную посадку."Я тысячу миллионов раз выпивал и делал всякую дребедень, но неужели серьезно самолет посадили, потому что я творил какую-то фигню? Убейте меня, просто оторвите мне голову, я понятия не имею, что произошло. Я просто летел домой, меня ждет жена, я немного выпил", — оправдывался недавний пассажир.В Краснодаре он задержался на пять дней — столько суток административного ареста получил хулиган. Не исключено, что ему придется отвечать и за оскорбление полицейских, а это означает уже уголовное преследование.