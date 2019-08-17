Марго Овсянникова и Роман Спектр помирились. Блогеры сделали публичное заявление
Марго Овсянникова и Роман Спектр помирились. Блогеры сделали публичное заявление
В июле этого года звезда "Дома-2" Марго
Овсянникова и московский стилист Роман Спектр всерьез повздорили. Все началось
с того, что девушка просто пришла к молодому человеку, чтобы обновить прическу.
После чего стилист предложил Марго встретиться вечером и обсудить дальнейшее
сотрудничество. Якобы Роман хотел сделать ее лицом своего салона. Однако сама
участница реалити-шоу призналась, что вместо делового предложения получила
другое – Спектр настаивал на более близких отношениях.
"Директор Романа Дарья начала рассказывать, что они
потратили столько денег на краску и услуги стилиста. Хотели вообще вызывать
полицию, обвиняли в том, что я не оплатила услуги, хотя меня позвали как
медийного человека по бартеру", – говорила девушка в беседе со .
Стало известно, что конфликт был исчерпан и молодые люди помирились. Более
того, они сообщили, что в скором времени планируют выпустить совместный дуэт.
По словам Марго Овсянниковой, Роман Спектр постоянно искал
встречи с ней, но она этого всячески избегала. Примирению поспособствовала
директор девушки Диана Бичарова, которая уговорила ее уделить внимание
стилисту. "Мы встретились в
ресторане, и Роман преподнёс мне огромный букет роз и специально для меня
сочинил песню. Оказывается, Роман просто очень тактильный человек, и я,
наверное, не совсем правильно его поняла. Песня мне понравилась настолько, что
я предложила исполнить ее дуэтом. Рома, конечно же, согласился. Я безумно рада,
что мы помирились, потому что такого профессионала действительно тяжело найти.
В общем, ждите наш скорый дуэт", – сообщила Марго.
Кроме того, редакции Дни.ру удалось узнать, что менеджер
Романа Дарья предложила Марго стать его соведущей в новом юмористическом шоу.
Скоро мы увидим звезду "Дома-2" в новой роли.