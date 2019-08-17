Марго Овсянникова и Роман Спектр помирились. Блогеры сделали публичное заявление

Марго Овсянникова и Роман Спектр помирились. Блогеры сделали публичное заявлениеВ июле этого года звезда "Дома-2" МаргоОвсянникова и московский стилист Роман Спектр всерьез повздорили. Все началосьс того, что девушка просто пришла к молодому человеку, чтобы обновить прическу.После чего стилист предложил Марго встретиться вечером и обсудить дальнейшеесотрудничество. Якобы Роман хотел сделать ее лицом своего салона. Однако самаучастница реалити-шоу призналась, что вместо делового предложения получиладругое – Спектр настаивал на более близких отношениях."Директор Романа Дарья начала рассказывать, что онипотратили столько денег на краску и услуги стилиста. Хотели вообще вызыватьполицию, обвиняли в том, что я не оплатила услуги, хотя меня позвали какмедийного человека по бартеру", – говорила девушка в беседе со .Стало известно, что конфликт был исчерпан и молодые люди помирились. Болеетого, они сообщили, что в скором времени планируют выпустить совместный дуэт.По словам Марго Овсянниковой, Роман Спектр постоянно искалвстречи с ней, но она этого всячески избегала. Примирению поспособствоваладиректор девушки Диана Бичарова, которая уговорила ее уделить вниманиестилисту. "Мы встретились вресторане, и Роман преподнёс мне огромный букет роз и специально для менясочинил песню. Оказывается, Роман просто очень тактильный человек, и я,наверное, не совсем правильно его поняла. Песня мне понравилась настолько, чтоя предложила исполнить ее дуэтом. Рома, конечно же, согласился. Я безумно рада,что мы помирились, потому что такого профессионала действительно тяжело найти.В общем, ждите наш скорый дуэт", – сообщила Марго.Кроме того, редакции Дни.ру удалось узнать, что менеджерРомана Дарья предложила Марго стать его соведущей в новом юмористическом шоу.Скоро мы увидим звезду "Дома-2" в новой роли.