В СК опровергли информацию о том, что в отношении матери, которая заказала для больного эпилепсией ребенка препарат Фризиум, было возбуждено уголовное дело. Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось, - заявили в Следкоме.

В пресс-службе СК РФ опровергли появившуюся информацию о том, что отношении матери, которая заказала для больного эпилепсией ребенка препарат "Фризиум", было возбуждено уголовное дело.В заявлении, которое сделали в Следственном комитете после появления этих сообщений, говорится: "Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось".Там также разъяснили, что предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях по статьям о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ производится следователями органов внутренних дел, передает "Интерфакс".Ранее директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава в своем "Фейсбуке" сообщила, что, по ее сведениям, 16 августа уголовное дело в отношении матери больного ребенка должно быть передано в главное следственное управление, но не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение: СК или МВД.Это уже второй аналогичный резонансный случай только за последний месяц. В середине июля сообщалось, что при получении посылки с препаратами для больного сына на почте была задержана его мать.Вскоре ее отпустили, но та история, как и нынешняя, в очередной раз привлекли внимание к проблеме с препаратами для больных детей, которые их матери заказывают за рубежом, а правоохранители расценивают это как преступление.В Кремле ранее уже обращали внимание Минздрава на необходимость навести порядок с лекарствами в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.В пресс-службе ведомства при этом пока обещают лишь "провести тщательный анализ всех неправомерных случаев назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств".Кроме того, в Минздраве заявили, что оценят эффективность не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум", при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери тяжелобольных детей.К министру здравоохранения России Веронике Скворцовой были направлены обращения с призывом внести эффективные лекарства в реестр и наладить их адресную закупку, передает "Россия 24".