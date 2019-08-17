Эксперты изъяли и направили на исследования остатки растительного масла, которым, по одной из версий, могли отравиться жители Ульяновской области.

Эксперты изъяли и направили на исследования остатки растительного масла, которым, по одной из версий, могли отравиться жители Ульяновской области.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в прокуратуре региона, подчеркнув, что принимаются меры к установлению точного количества произведенной продукции.В надзорном ведомстве обратились к жителям области, попросив не покупать с рук самодельное подсолнечное масло.Одновременно губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверки домашнего подсолнечного масла в магазинах региона, сообщает "Интерфакс".С кровотечением различной степени интенсивности семеро местных жителей, в том числе два ребенка, были направлены в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и детскую клиническую больницу. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.Впоследствии, двое из них, женщина и мужчина, скончались.Лабораторные исследования выявили в крови у пострадавших наличие кумарина, вещества, которое используется, в том числе, как основа для яда от грызунов.