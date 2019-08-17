Скандальный блогер Елена Миро в своем микроблоге в ЖЖ раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Милана Тюльпанова намерена вывезти их общего ребенка за рубеж.

Скандальный блогер Елена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ"раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Милана Тюльпанованамерена вывезти их общего ребенка за рубеж.Девушканедавно заявила, что ее сын Артемийхочет увидеть море. Мирозаметила, что у России тоже есть выход к морю. В качестве примера она привелаКрым. Блогер не понимает, почему Милана Тюльпанова не может свозить ребенка наполуостров."В Крыму – полно моря… Тем более, что покойныйсенатор Тюльпанов активно поддерживал присоединение Крыма к России, а самаМилана баллотируется в депутаты. Ну, раз хочешь в депутаты – так и отдыхай вКрыму, ближе к народу. Чем не море? Какие проблемы?" – подрезала крыльяэкс-супруге спортсмена Лена Миро. При этом она напомнила, что Милана Кержакова несколько лет назад сама наложила запрет через суд на вывозребенка за границу. Тогда Артемий жил с Александром Кержаковым.Также блогер отметила,что у Миланы Тюльпановой "лихое прошлое". Судя по всему, она имела в видулечение девушки в реабилитационных центрах. Миро добавила, что та ранеепублично признавалась, что употребляет наркотики. Кроме того, она считает дочьсенатора "не привыкшей работать мажоркой".Напомним, недавно оформила развод с Александром Кержаковым. Бракоразводный процесс длилсяпочти год. Бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге суд принялрешение оставить мальчика матери. Теперь футболист обязан платить алименты.Как писали "Дни.ру", в суде огласили результаты независимой экспертизы,доказывающей, что не употребляла запрещенные препараты.Заключения нескольких экспертиз органов опеки также оказались в ее пользу.