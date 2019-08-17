Скандальный блогер Елена Миро в своем микроблоге в ЖЖ
раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Милана Тюльпанова
намерена вывезти их общего ребенка за рубеж.
Скандальный блогер Елена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ"
раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова. Милана Тюльпанова
намерена вывезти их общего ребенка за рубеж.
Девушка
недавно заявила, что ее сын Артемий
хочет увидеть море. Миро
заметила, что у России тоже есть выход к морю. В качестве примера она привела
Крым. Блогер не понимает, почему Милана Тюльпанова не может свозить ребенка на
полуостров.
"В Крыму – полно моря… Тем более, что покойный
сенатор Тюльпанов активно поддерживал присоединение Крыма к России, а сама
Милана баллотируется в депутаты. Ну, раз хочешь в депутаты – так и отдыхай в
Крыму, ближе к народу. Чем не море? Какие проблемы?" – подрезала крылья
экс-супруге спортсмена Лена Миро. При этом она напомнила, что Милана Кержакова несколько лет назад сама наложила запрет через суд на вывоз
ребенка за границу. Тогда Артемий жил с Александром Кержаковым.
Также блогер отметила,
что у Миланы Тюльпановой "лихое прошлое". Судя по всему, она имела в виду
лечение девушки в реабилитационных центрах. Миро добавила, что та ранее
публично признавалась, что употребляет наркотики. Кроме того, она считает дочь
сенатора "не привыкшей работать мажоркой".
Напомним, недавно оформила развод с Александром Кержаковым. Бракоразводный процесс длился
почти год. Бывшие влюбленные делили маленького сына Артемия. В итоге суд принял
решение оставить мальчика матери. Теперь футболист обязан платить алименты.
Как писали "Дни.ру", в суде огласили результаты независимой экспертизы,
доказывающей, что не употребляла запрещенные препараты.
Заключения нескольких экспертиз органов опеки также оказались в ее пользу.