Злоумышленник, воспользовавшись моментом, тайно проник в помещение хостела и похитил вещи постояльцев, которые впоследствии успел сбыть...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж.В территориальный отдел полиции обратились несколько потерпевших граждан, проживающих в одном хостеле. Они рассказали, что неизвестный из разных комнат похитил принадлежащее им имущество. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Полбина. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый за аналогичные противоправные деяния приезжий. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, тайно проник в помещение хостела и похитил вещи постояльцев, которые впоследствии успел сбыть. Вырученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием ОМВД России по району Печатники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18