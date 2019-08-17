Заседание состоялось в администрации Владимирской области.

16 августа в Администрации Владимирской области состоялось заседание межведомственной комиссии при губернаторе по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии области. В мероприятии приняли участие представители регионального УМВД, других силовых ведомств региона и администрации.Временно исполняющий обязанности начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России Андрей Лёвин в своем выступлении отметил, что межведомственное взаимодействие по профилактике преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения приносит свои плоды. По имеющимся данным, в первом полугодии 2019 года на территории региона совершено более 1700 преступлений лицами, находящимися в состоянии опьянения, что на 14 процентов меньше, чем в прошлом году. В текущем году также зафиксировано снижение количества бытовых преступлений, совершённых лицами в состоянии опьянения, а также количества ДТП, совершенных нетрезвыми водителями.В ходе заседания также обсуждены вопросы реабилитации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, деятельность специализированных учреждений и подготовка кадров для данного направления работы.Подводя итоги заседания, участники договорились об усилении межведомственного взаимодействия по линии профилактики правонарушений и борьбы с наркоманией.