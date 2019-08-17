Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Кандидатуру экономиста ободрили главы правительств Евразийского экономического союза, теперь она представлена на утверждение глав государств Евразийского союза.

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Кандидатуру экономиста одобрили главы правительств Евразийского экономического союза, теперь она представлена на утверждение главам государств Евразийского союза.В качестве министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК кандидатуру Сергея Глазьева одобрили на заседании межправсовета, которое состоялось 9 августа в Чолпон-Ате. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ЕЭК. Члены ВЕЭС должны будут рассмотреть утверждение российского экономиста 1 октября в Ереване.Ранее сообщалось, что Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве, сменив на данном посту датчанина Михаэля Меллера.