Певица дала концерт в Монако на Лазурном берегу. После выступления на курорте Светлана Лобода и сама решила развлечься.

Певица дала концерт в Монако на Лазурном берегу. После выступленияна курорте Светлана Лобода и сама решила развлечься.Исполнительница с приятелями отправились в Канны. Там знаменитость пошли в один из самых дорогих ресторанов города La guerite, что на острове Святой Маргариты. Светлану Лободу с друзьями развлекал ди-джей, который включал, в том числе, и ее песни.Исполнительница устроила жаркие танцы на столе под собственную композицию, передает портал . Кадрами вечеринки Светлана Лобода активно делилась с поклонниками на своей странице в Instagram.Материал дополняется