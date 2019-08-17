Сразу несколько улиц и частных домов подтопило в Хабаровске — это последствия ливней, которые принес в регион тайфун Лекима.

Сразу несколько улиц и частных домов подтопило в Хабаровске — это последствия ливней, которые принес в регион тайфун "Лекима", сообщает телеканал "Россия 24".Воду откачивают пожарно-насосная станция и специальная мобильная установка. Уровень воды в реках Хабаровского края заметно вырос из-за проливных дождей. В Амуре он повышается еще и из-за того, что из соседних регионов смещается гребень дождевого паводка.По прогнозам, осадки будут идти еще как минимум сутки. Вместе с тем, в МЧС отмечают, что события развиваются лучше, чем могли бы — тайфун "Кроса" изменил траекторию и пройдет мимо Хабаровского края.