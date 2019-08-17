Эдуард Кузнецов сообщил время, когда Земля может прекратить свое существование. Ученый побеседовал с украинскими СМИ.

Эдуард Кузнецов сообщил время, когда Земля может прекратить свое существование. Ученый побеседовал с украинскими СМИ.В последнее время вновь стали появляться новости о том, что конец света не за горами. Советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов заявил, что еще примерно 150 миллионов лет наша планета будет жить.Ученый пояснил, что к тому моменту на Земле не останется ничего живого. "Нет ничего вечного. Поэтому конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет. Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет. А сама Земля еще будет существовать очень долго", – заявил в интервью изданию Кузнецов.Эдуард Кузнецов добавил, что после исчезновения нашей планеты якобы появится новая галактика. Произойдет это примерно через четыре миллиарда лет. Ученый также поспешил успокоить всех, отметив, что в ближайшее время никаких катаклизмов не ожидается. "Через десять лет мы ожидаем, что к Земле на критическое расстояние приблизится гигантский астероид Апофиз. Потом в 2036 году он пролетит еще ближе к Земле. О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, что обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на какой высоте астероид пройдет от Земли. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо", – подытожил Эдуард Кузнецов.Одной из самых распространенных версий конца света является возможное столкновение Земли с планетой Нибиру. Ранее сообщалось, что в конце августа к нам приблизится огромный , размер которого на 20 метров превышает самую большую пирамиду Хеопса.