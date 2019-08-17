Ему было 88 лет. Скончался композитор, народный артист России Роман Леденев. Он написал музыку к кинофильмам Вся королевская рать, Дядюшкин сон, Поэма о крыльях, Странная женщина и к некоторым другим. Талантливая музыка была написана Леденевым к дебютным работам Ларисы Шепитько - Крылья, Зной и Начало неведомого века.

Ему было 88 лет. Скончался композитор, народный артист России Роман Леденев. Он написал музыку к кинофильмам "Вся королевская рать", "Дядюшкин сон", "Поэма о крыльях", "Странная женщина" и к некоторым другим. Талантливая музыка была написана Леденевым к дебютным работам Ларисы Шепитько — "Крылья", "Зной" и "Начало неведомого века".Будущий композитор родился в Москве 4 декабря 1930 года, сообщает ТАСС. В 1948 году Роман Леденев окончил Центральную музыкальную школу. В 1955 году за его спиной осталось обучение в Московской консерватории, а в 1958 году он отучился в аспирантуре при консерватории по специальности "сочинение".После этого сам Леденев много преподавал. В 1956-1964 годах он работал в Московской консерватории на кафедре теории музыки и преподавал полифонию, сольфеджио, инструментовку, гармонию, сочинение. В 1991 году композитор стал профессором. А с 2006 года он также преподавал в Центральной музыкальной школе по классу композиции.Среди его классических сочинений — "Времена года" для двух хоров и инструментального ансамбля, симфоническая повесть "Зимний путь", "Концертная речитация" для виолончели с оркестром, "Десять эскизов", "Триптих памяти Свиридова" и "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра.Соболезнования родным и близким композитора выразили председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков и первый заместитель председателя Союза, гендиректор Госфильмофонда России Николай Бородачев.