Беседой с представителем мира фантастических саг обернулась для инспекторов ДПС остановка лихо передвигавшегося по улицам Улан-Удэ автомобиля. За рулем машины находилась выпившая девушка в радужном костюме единорога, при этом водительских прав у нее не было в принципе.

Беседой с представителем мира фантастических саг обернулась для инспекторов ДПС остановка лихо передвигавшегося по улицам Улан-Удэ автомобиля. За рулем машины находилась выпившая девушка в радужном костюме единорога, при этом водительских прав у нее не было в принципе.Разбитую Toyota Camry остановили утром 15 августа после того, как не нее обратили внимание другие автовладельцы — машина двигалась по улицам по своим правилам, никак не пересекающимся с ПДД."Да хоть дело заведите! Выпустите меня отсюда уже!" — потребовала нарушительница, перед этим отказавшаяся проходить медицинское освидетельствование.Позже выяснилось, что предыдущим вечером она выпила две бутылки вина, а с утра, еще не протрезвев, неожиданно решила перегнать автомобиль на стоянку.Девушке-единорогу выписали штраф на 30 тысяч рублей и могли бы лишить прав, если бы они у нее были.