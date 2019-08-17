В течение полугода сотрудники полиции из разных подразделений проходили обучение и сдавали квалификационные экзамены.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей.В течение полугода сотрудники полиции из разных подразделений проходили обучение и сдавали квалификационные экзамены на профессиональную пригодность, демонстрируя знания в области правовых дисциплин, навыки огневой и физической подготовки.Несмотря на сложность квалификационных экзаменов, каждый из выпускников показал высокие результаты. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра нескольким сотрудникам были вручены благодарности.С напутственным словом к слушателям обратился начальник Центра профессиональной подготовки полковник полиции Олег Пилипас, а также преподаватели ЦПП, пожелавшие молодым коллегам достойно нести службу, ответственно выполнять возложенные задачи и никогда не переставать учиться и осваивать новые знания.В завершение церемонии выпускники прошли торжественным маршем по Аллее славы Центра профподготовки.