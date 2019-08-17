Маленький житель Кирова пал жертвой собственной матери, которой он мешал выпивать в кругу знакомых. Признания женщины сняли на видео.

Маленький житель Кирова пал жертвой собственной матери, которой он мешал выпивать в кругу знакомых, сообщает региональное управление СКР. Признания женщины сняли на видео.Трагедия произошла вечером 14 августа в доме на улице Дружбы. Мать забрала младшего сына у дедушки и отправилась к ухажеру, где был накрыт стол. Мальчик, как рассказала подозреваемая, мешал ей отдыхать — он то и дело подходил к двери и пытался уйти домой. После нескольких замечаний Анна Ш. схватила со стола нож и нанесла восемь ударов ребенку, от полученных ранений он скончался на месте.Первоначально стражи порядка задержали 41-летнего знакомого матери, но во время допроса выяснилось, что он был лишь свидетелем убийства.В январе 2019 года у Анны умер муж, после чего в квартире с завидным постоянством стали собираться пьяные компании. Семью, как отмечает ГТРК "Вятка", поставили на учет, но во время проверок специалисты не нашли оснований для изъятия детей (старшему сыну Анны шесть лет): в холодильнике были продукты, а малыши не выглядели голодными. В отчетах указывалось, что мать была пьяна, но этому значения не придавали.Теперь женщине, спокойно рассказывающий об убийстве, грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.