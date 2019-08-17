Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.

Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко.Он подчеркнул, что производное кумарина, по сути дела, крысиный яд.Ранее сообщалось об отравлении восьми жителей Ульяновской области, которые поступили в больницы с кровотечением различной степени интенсивности. 3 августа одна женщина умерла, 16 августа скончался мужчина.Отмечалось, что злополучный продукт изготовил у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.Несколько бутылок масла пенсионер подарил данному знакомому, часть — отдал своей дочери, еще часть — оставил себе.Через полтора месяца дочь пенсионера решила приготовить на этом масле еду. После это женщина, ее супруг и двое их детей попали в больницу. Были госпитализированы и знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло.В связи с этим медики отметили схожую симптоматику при отравлении группы трудовых мигрантов из Узбекистана, которое произошло в июле в Самарской области.Как рассказала заместитель министра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой и, те и другие пострадавшие употребляли в пищу растительное масло домашнего производства.16 и 17 июля около 70 граждан Узбекистана, приехавших в Сызранский район Самарской области на сельскохозяйственные работы, попали в больницу, отравившись самодельным растительным маслом, позже один из них скончался, четверо были переведены на лечение в Москву.Кумарин является органическим химическим соединением из группы бензопиренов, используется, в том числе, как основа для яда от грызунов. Механизм воздействия кумаринов на человека заключается в нарушении процесса свертывания крови.