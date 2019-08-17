Прокуратура Рязанской области выявила нарушения в работе лагеря Лесная сказка в селе Мыс Доброй Надежды, куда отправили отдыхать 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области. Отдых для них обернулся бытовым кошмаром, и они были вынуждены вернуться домой.

Прокуратура Рязанской области провела проверку и выявила нарушения в работе лагеря "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды, в отношении его директора приняты меры прокурорского реагирования, сообщили ТАСС в региональном надзорном ведомстве.Именно туда отправили отдыхать 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области, но отдых обернулся бытовым кошмаром, и они были вынуждены вернуться домой.Свою проверку проводит и Следственный комитет, а вице-премьер России Виталий Мутко поручил провести дополнительные проверки в лагерях, где отдыхают или еще поедут отдыхать дети из пострадавших от паводка районов в Иркутской области.Всего путевки в лагеря получили 5200 детей.