В четвертьфинальном матче проходящего в Цинциннати (США, штат Огайо) турнира серии Мастерс Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

В четвертьфинальном матче проходящего в Цинциннати (США, штат Огайо) турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 2 минуты.В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Доковичем и французом Люкой Пуем, передает ТАСС.Как сообщалось, 11 августа Даниил Медведев впервые в свое карьере сыграл в финале турнира серии "Мастерс" в Монреале (Канада), уступив испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого матча он переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим же достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).Турнир в Цинциннати завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет около 6,7 миллиона долларов.