Дорогу сдали в середине июля.

На одной из улиц Рыбинска провалился асфальт на новой дороге, об этом сообщает местная администрация, которая выясняет причины произошедшего.Инцидент произошел 13 августа на улице Расторгуева. По данным местных СМИ, саму дорогу сдали в середине августа. На ремонт дороги на Расторгуева потратили около 100 млн рублей. Теперь подрядчик должен будет отремонтировать новую дорогу по гарантии."Неприятно, когда на новом объекте проваливается тротуар, но, напомню, что существуют гарантийные обязательства, они распространяются на срок от трех до пяти лет. В частности, на проезжую часть и тротуар этот срок составляет пять лет", - сказал замглавы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.По его словам, подрядная организация должна будет выявить и устранить все нарушения. Власти пообещали проконтролировать процесс на протяжении всего срока гарантийной эксплуатации этого участка дороги.