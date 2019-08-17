Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, а потом отсидел в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера, пойдёт на выборы. Он будет баллотироваться в депутаты собрания представителей Владикавказа.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-08-2019-vitalij-kaloev-idet-v-politiku.html" target="_blank">Виталий Калоев идет в политику</a> - Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, а потом отсидел в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера, пойдёт на выборы. Он будет баллотироваться в депутаты собрания представителей Владикавказа.
[url=https://33live.ru/novosti/17-08-2019-vitalij-kaloev-idet-v-politiku.html]Виталий Калоев идет в политику[/url] - Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, а потом отсидел в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера, пойдёт на выборы. Он будет баллотироваться в депутаты собрания представителей Владикавказа.