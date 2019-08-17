Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, а потом отсидел в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера, пойдёт на выборы. Он будет баллотироваться в депутаты собрания представителей Владикавказа.

Виталий Калоев, который в 2002 году потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером, а потом отсидел в швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера, пойдёт на выборы. Он будет баллотироваться в депутаты собрания представителей Владикавказа. Калоев вошёл в список кандидатов от "Единой России".