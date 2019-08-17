Популярный актер попал в беду на отдыхе. О случившемся Максим Виторган рассказал на своей странице в Instagram

Популярный актер попал в беду на отдыхе. О случившемся Максим Виторган рассказал на своей странице в InstagramАктер всегда учил своих детей не класть все деньги в одно место, однако сам забыл о своем наказе во время поездки на Кипр. По дороге из ресторана он потерял кошелек, в котором хранились наличные деньги и все кредитные карты. "Порой источник мудрости после ее передачи перестает быть ее носителем", – с горечью написал артист.Однако Максим Виторган не ждет сочувствия или жалости со стороны поклонников, потому что ужин в ресторане оказался весьма нескромным. Артист отведал экзотические блюда из лобстеров и крабов."Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас", – с иронией написал актер.В конце своего поста обратился ко всем жителям Кипра с просьбой вернуть кошелек. "Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а во-вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас", – заключил он.