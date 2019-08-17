На месте известного долгостроя появится сквер и подземный ТЦ. Инвестором проекта выступает ГК ПИК.

Московские власти выдали разрешение на строительство подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади на месте одного из самых известных долгостроев столицы."Наконец, после долгих лет Москва избавится от известного долгостроя, именуемого горожанами "яма на Павелецкой". На Павелецкой площади начнется строительство подземного многофункционального торгового комплекса в составе транспортно-пересадочного узла "Павелецкий", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.Здание возведут по адресу: Павелецкая площадь, литера А (ЦАО, Замоскворечье). Срок действия разрешения на строительство – до середины августа 2021 года.Торговый центр будет подземным и пятиуровневым. В нем разместятся торговые галереи с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, фуд-корты, кафе, бары и рестораны и подземный паркинг. Этажи с минус первого по минус четвертый будут объединены многосветными пространствами (пассажи, галереи, атриумы). Общая площадь комплекса составит 72,2 тыс кв м.Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся пешеходные площадки, установят скульптуры, скамейки и урны. На кровле обустроят газоны и цветники, высадят деревья и сформируют искусственные холмы.Ранее Москомархитектура согласовала проект благоустройства территории над торговым центром. Он предполагает создание комфортной озелененной площади, которая будет сочетать активные пешеходные потоки с общественными пространствами и кафе. Стеклянные навесы входных павильонов будут накрывать каскад лестниц и эскалаторов, ведущих внутрь центра."Этот проект будет вписан в городское пространство. Все входы в торговый комплекс интегрируют в городскую площадь и дополнят его", - отмечал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Впервые строительство торгово-развлекательного центра на этом месте началось еще в начале 2000-х годов. Но стройка затянулась из-за смены владельца проекта и судебных тяжб и дальше котлована дело не пошло.В прошлом году стало известно, что судьбу легендарного московского долгостроя решит ГК ПИК Сергея Годеева. В конце июля этого года заммэра Москвы Марат Хуснуллин подтвердил эту информацию, назвав ГК ПИК инвестором строительства. По словам вице-мэра, строительство ТЦ и обустройство парка на площади перед Павелецким вокзалом займет от двух до двух с половиной лет.