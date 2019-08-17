По данным издания Коммерсант, на военном аэродроме в Саках (Республика Крым) двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету класса воздух-поверхность.

По данным издания "Коммерсант", на военном аэродроме в Саках (Республика Крым) двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету класса "воздух-поверхность". Несмотря на то, что боевая часть ракеты не взорвалась, в результате инцидента пришлось списывать две таких ракеты, аппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар.ЧП произошло в октябре 2017 года. Осуществлявшие контроль технического состояния ракет военнослужащие не проверили исправность их чековых механизмов. В ходе регламентных работ произошло срабатывание пиропатронов, в результате чего 4-метровая ракета массой около 700 килограммов, 100 из которых приходилось на взрывчатое вещество боевой части, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив аппаратуру и еще одну такую же ракету.Стоимость каждой из таких ракет оценивается в 18 миллионов 459 тысяч рублей, уничтоженное оборудование и повреждения ангара оценены в 9,5 миллиона. Суд квалифицировал действия проводивших работы военнослужащих как нарушение правил обращения с оружием, причинившее тяжкие последствия.