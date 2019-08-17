Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на подчиненных. Лидер остался недоволен ситуацией, сложившейся в сфере сельского хозяйства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на подчиненных. Лидер остался недоволен ситуацией, сложившейся в сфере сельского хозяйства.
Помощник лидера Александр Косинец сообщил, что в прошлом году в Минской области фермеры потеряли 19,6 тысяч голов крупного рогатого скота, а также 102,8 тысяч голов свиней. За первые шесть месяцев 2019 года падеж составил 10,4 тысяч голов, а свиней – 59,6 тысяч.
"То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% – свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу", – подчеркнул глава Администрации президента.
Александр Лукашенко заявил, что остался недоволен такими показателями. Белорусский лидер пообещал принять жесткие меры для решения проблемы.
"За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, – подчеркнул Лукашенко. – Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие", – приводит его слова udf.by.
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