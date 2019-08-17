Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на подчиненных. Лидер остался недоволен ситуацией, сложившейся в сфере сельского хозяйства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на подчиненных. Лидер остался недоволен ситуацией, сложившейся в сфере сельского хозяйства.Помощник лидера Александр Косинец сообщил, что в прошлом году в Минской области фермеры потеряли 19,6 тысяч голов крупного рогатого скота, а также 102,8 тысяч голов свиней. За первые шесть месяцев 2019 года падеж составил 10,4 тысяч голов, а свиней – 59,6 тысяч."То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% – свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу", – подчеркнул глава Администрации президента.Александр Лукашенко заявил, что остался недоволен такими показателями. Белорусский лидер пообещал принять жесткие меры для решения проблемы."За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма – для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, – подчеркнул Лукашенко. – Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие", – приводит его слова udf.by.Материал дополняется.